San Miniato: auto finisce ribaltata lungo via Bassa

Nella serata di ieri, 17 marzo, un incidente stradale si è verificato in via, nel territorio di San. Intorno alle 19:40, il conducente di un’ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento, finendo ribaltato sulla strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a supportare il 118 nei soccorsi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Empoli per accertamenti. Presenti anche i Carabinieri di Sanper effettuare i rilievi necessari.L'articolo Sanviaproviene da Dayitalianews.