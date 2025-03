Anteprima24.it - San Marco dei Cavoti, dispersione idrica: lettera aperte del consigliere Donato Costantini

Tempo di lettura: 2 minutiA Sandeila carenza e larappresentano una questione sempre più urgente, tanto da spingere ildi minoranzaa rivolgersi direttamente all’Amministrazione Comunale con unaaperta. Nel suo intervento,evidenzia come il problema, un tempo limitato ai mesi estivi, oggi sia presente anche durante il resto dell’anno, con gravi disagi per i cittadini, le aziende agricole e per coloro che tornano al paese per far visita ai propri cari.Tra le azioni suggerite, ilindica in primo luogo una “mappatura del territorio comunale, al fine di individuare le perdite e intervenire in modo tempestivo e mirato”. A questa si affiancherebbe un “piano manutentivo ad hoc, basato sull’uso di tecnologie moderne, come già suggerito in passato, per prevenire e gestire le ingenti perdite d’acqua, in particolare dal serbatoio comunale situato sopra la Madonnina”.