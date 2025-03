San Giuseppe Frittellaro, la tradizione romana tra processioni e bignè fritti

Leggi su Funweek.it

Il 19 marzo non è solo il giorno della Festa del Papà, ma come in tanti sapranno a Roma si celebra il giorno di San. Ma in cosa consiste questa antica e magnificacapitolina (oltre ai fantasticidi San)?Il 19 marzo a Roma si festeggia “San”, una consolidatacapitolina che affonda le sue radici ben più lontano. Foto:GuarinoPerché si festeggia ‘San’?Andiamo con ordine. Il 19 marzo lacattolica festeggia San, sposo di Maria e padre putativo di Gesù Cristo, individuato dalla Chiesa come santo protettore dei poveri, delle famiglie, dei padri di famiglia, dei carpentieri, degli ebanisti, dei falegnami, degli artigiani e degli operai.LEGGI ANCHE: —di San, ecco dove comprare i più buoni a Roma >>Tuttavia, la celebrazione del 19 marzo affonda le sue radici ben più lontano, perdendosi nelle tradizioni pagane dell’antica Roma, sovrapponendosi tra i Lupercalia (riti di purificazione agraria) e i Liberalia (riti di celebrazione della fecondità in attesa dell’equinozio di primavera).