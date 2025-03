Quotidiano.net - San Giuseppe era il falegname padre di Gesù

Il 19 marzo, nei paesi di tradizione cattolica, come Italia, Spagna e Portogallo, si celebra la figura paterna. Secondo la credenza infatti, questa sarebbe la data della morte di Sanadottivo di, pertanto, nel 1479, papa Sisto IV inserì tale festività nel calendario romano. I Vangeli e la dottrina cristiana affermano che il verodiè Dio: Maria lo concepì miracolosamente per intervento dello Spirito Santo (Vangeli secondo Matteo, Luca, Giovanni), senza aver avuto unione di carne con il suo promesso sposo, che, inizialmente intenzionato a ripudiarla in segreto, fu messo al corrente di quanto era accaduto da un angelo apparsogli in sogno e accettò di sposarla e di riconoscere legalmentecome proprio figlio. Perciò la tradizione lo chiama "putativo" di