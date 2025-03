Quotidiano.net - San Giuseppe e la Festa del Papà: storia, tradizioni e significato

Leggi su Quotidiano.net

Il 19 marzo si celebra Sane nell’occasione si festeggia ladel. Legata alla ricorrenza del santo, ladedicata ainellasi sovrappone a usanze antiche, come i falò di primavera. Per Sansi preparano dolci tipici, quale le zeppole, evocando l’inizio della nuova stagione e l’equinozio di primavera, a distanza di poche ore. Le origini della devozione a SanUmile falegname, San, sposo di Maria, cresce Gesù restando scolpito nelladella Bibbia come una delle figure più emblematiche della tradizione cristiana. La sua immagine nell'arte sacra è di frequente collegata a un uomo anziano e protettivo, con il bastone fiorito simbolo della sua elezione divina. In letteratura viene descritto come un uomo giusto e silenzioso, custode della famiglia e lavoratore instancabile.