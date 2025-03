Quotidiano.net - San Cirillo di Gerusalemme: storia e celebrazione del Santo del 18 marzo

Sandiè una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrato il 18. Nato nel 313 d.C.,è noto per il suo profondo impegno nella difesa della fede ortodossa contro le eresie che minacciavano la Chiesa del suo tempo. Vescovo di, è ricordato soprattutto per il suo contributo teologico e per le sue catechesi, che hanno avuto un impatto duraturo sulla Chiesa. Chi era Sandi? Sannacque ain un periodo di grandi cambiamenti per la Chiesa. Ordinato sacerdote, divenne vescovo dinel 348 d.C. Durante il suo episcopato, si trovò a fronteggiare numerosi conflitti teologici, in particolare contro l'arianesimo, un'eresia che negava la divinità di Cristo. Le sue opere, tra cui le celebri "Catechesi", sono testimonianze fondamentali del pensiero cristiano del IV secolo e sono ancora oggi studiate per la loro profondità e chiarezza.