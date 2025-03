Quotidiano.net - Salvini e Meloni: il Vicepremier sostiene la Presidente in Senato, Lega come collante della maggioranza

"Questa mattina ile Ministro Matteoha sentito laGiorgiaprima del suo intervento inper farle l'in bocca al lupo., in un climasempre cordiale e amichevole, hanno scherzato sugli ennesimi retroscena che raccontano di presunti litigi.ha ribadito ache laè 'il'". Lo riferisce una nota degli staff, in cui "si ribadisce chesi sentono tutti i giorni dall'iniziolegislatura e continueranno a farlo.annunciato da giorni, è all'estero tra Varsavia e Bruxelles per lavorare ai dossier-infrastrutture".