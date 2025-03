Oasport.it - Salto con gli sci, a Lahti cala la bandiera a scacchi sulla Coppa del Mondo femminile

Ladeldicon gli sci giunge alla propria. Il massimo circuito rosa si appresta a vivere l’ultima tappa della stagione 2024-25. Essa si disputerà infrasettimanalmente a, in Finlandia.Le due competizioni previste in terra finnica sono difatti state programmate giovedì e venerdì. Giusto così, in maniera tale da evitare di ingolfare il già fitto schedule di un appuntamento che comprende tutte le discipline nordiche. Peraltro, è stata tenuta aperta la possibilità di imbastire eventuali recuperi.Non va dimenticato come la località finlandese, già teatro dei Mondiali 2017, tornerà a conferire medaglie iridate nel prossimo futuro. L’edizione 2029 si disputerà, difatti, su questi trampolini. Attenzione però, otto anni orsono si saltò solo sul piccolo.