Saltato il trasferimento al Napoli, ora è crisi profonda: "Non è in grado di giocare"

Per alcuni problemi extra-calcio sono saltati i piani dele l’ex obiettivo non è sbarcato in Serie A: ora non è indiIlha puntato diversi calciatori durante il mercato invernale per sostituire Kvaratskhelia. Solo sul gong è arrivato Noah Okafor, che ha accumulato qualche manciata di minuti, entrando a gara in corso. E nelle ultime apparizioni ha dimostrato di stare anche meglio.Nel corso del mese di gennaio, come svelato da Giovanni Manna, ilha cercato di stringere un’intesa per arrivare a Garnacho. Con l’entourage, però, non si è trovato l’accordo economico. Il giocatore è rimasto così al Manchester United, ma ha sta trovando grosse difficoltà. Ha realizzato un gol solo di recente, domenica contro il Leicester. Ma le sue prestazioni sono oggetto di continua critica.