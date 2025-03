Oasport.it - Salotto Bianco: I giganti d’oro di Hamar

Davide GHIOTTO, Andrea GIOVANNINI, Michele MALFATTI e Pietro SIGHEL, reduci dai fasti nelle rispettive rassegne iridate, interverranno nella puntata di questa sera di, trasmissione settimanale incentrata sulle discipline olimpiche invernali. L’appuntamento odierno sarà incentrato sui Campionati mondiali di speed-skating e di short track. Chiaramente, l’occasione sarà propizia per celebrare una stagione da 10 vittorie combinate e ben 43 podi complessivi tra Coppa del Mondo e rassegne iridate. Come d’abitudine, Dario Puppo e Massimiliano Ambesi disquisiranno riguardo le competizioni disputate nell’ultima settimana con attenzione particolare per i successi di Francesca LOLLOBRIGIDA, Federica BRIGNONE e dei fratelli TABANELLI.andrà in onda sul canale Youtube di OA Sport a partire dalle 20:30.