Dayitalianews.com - Salmo attacca: “Fanno le hit e poi non sanno cantare dal vivo”

Leggi su Dayitalianews.com

Il rappernon le manda a dire e, con la sua solita schiettezza, ha acceso il dibattito sul livello delle esibizioni live di alcuni artisti della scena musicale italiana. In un recente sfogo, l’artista sardo ha criticato duramente quei cantanti che, pur collezionando hit di successo, si dimostrano incapaci di esibirsi dalcon la stessa qualità dei loro brani in studio.L’attacco diDurante una diretta social, o in un’intervista che ha rapidamente fatto il giro del web,ha sottolineato come oggi il mercato discografico sia dominato da canzoni costruite a tavolino per diventare virali, spesso con un massiccio uso dell’autotune e della post-produzione. Tuttavia, quando questi artisti salgono sul palco, emergono carenze tecniche evidenti, mettendo in discussione la loro reale bravura.