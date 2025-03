Sallusti | Trump e i sondaggi più lo mostrificano e più piace

Leggi su Liberoquotidiano.it

È ormai evidente che ci sono due Donald. Uno è il presidente in carne e ossa al di là dell'Atlantico che, con indubbia dirompenza verso certi gangli incancreniti del Deep State (reclamata a gran voce tramite voto popolare), sta riscrivendo l'agenda americana in nome di interessi americani (cioè in buona parte occidentali, checché né pensino certi “volonterosi” europei). L'altro, il secondo, è l'orco al di qua dell'oceano, il pazzo liberticida dedito a smontare ogni conquista di civiltà raccontato quotidianamente dalla bolla mediatica di un continente mai così Vecchio. Partiamo dal secondo, che è il più istruttivo per cogliere lo stato allucinato dei tempi. Stiamo alle latitudini italiche, e limitiamoci agli ultimi segni di Isteria Acuta Anti-iana (ormai un genere psicanalitico, più che giornalistico).