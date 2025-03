Zon.it - Salerno nel caos: traffico in tilt tra sosta selvaggia e mancanza di controlli

La mobilità aè ormai al collasso, complice l’assenza disu carico e scarico a qualsiasi ora e la diffusione dellain ogni angolo della città. Il quotidiano L’Ora, nella sua edizione online e in prima pagina, descrive un vero e proprio percorso a ostacoli che si estende da via Ligea fino a Mercatello, rendendo ilcittadino simile a quello delle grandi metropoli congestionate.Se da un lato l’anarchia stradale è alimentata dal comportamento indisciplinato di automobilisti e scooteristi, dall’altro è evidente che ladiha trasformato le strade in un’area di autogestione.Nella zona orientale della città, da via Trento a via Posidonia fino al centro, la circolazione risulta fortemente compromessa dallain doppia e persino tripla fila, restringendo ulteriormente lo spazio disponibile.