Salernitana la salvezza passa dal match col Palermo | prezzi popolari e studenti gratis

Tempo di lettura: 4 minutiU.S.1919 comunica che a partire dalle ore 12:00 di domani, mercoledì 19 marzo, saranno disponibili i biglietti per assistere all’incontro, valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/25. La partita si disputerà domenica 30 marzo alle ore 17:15 presso lo Stadio Arechi. In occasione di questo evento, sarà riproposta l’iniziativa che permette agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Salerno e provincia, nonché alle scuole calcio del territorio, di assistere gratuitamente alla partita.Fasi di PrevenditaLa prevendita dei biglietti si svolgerà in due fasi:Dalle 12:00 di mercoledì 19 marzo alle 23:59 di lunedì 24 marzo: la vendita è riservata ai soli abbonati della stagione calcistica 2024/2025, i quali potranno acquistare fino a 2 biglietti a tariffa ridotta per altri utilizzatori.