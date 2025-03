Sololaroma.it - Salah-Eddine: “Roma scelta migliore, si impara tanto da Ranieri”

Leggi su Sololaroma.it

Tempo di interviste anche per molti giocatori della, volati via da Trigoria per gli impegni con le proprie Nazionali. Oltre a Koné, anchesi è concesso una chiacchierata, ai microfoni di ESPN, a cominciare dalladi vestire il giallorosso a gennaio invece che la maglia del PSV Eindhoven: “Quando all’ultimo minuto lasi è fatta avanti ho capito che volevo veramente fare quel passo, è laper me. È un club tra i più grandi al mondo, mi sono mostrato di più in Europa e aver giocato bene quelle partite ha sicuramente aiutato”.Il classe 2002 sta muovendo i primi passi in una grande squadra di un campionato prestigioso, magli ha già concesso 3 presenze di cui 2 da titolare, per la gioia dell’olandese: “Sono riuscito a trovare rapidamente il mio posto e spero di sentirmi ancora più a mio agio nei prossimi mesi, di cogliere la mia occasione.