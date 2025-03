News.robadadonne.it - Sai che gli uomini raggiungono la maturità emotiva 11 anni dopo le donne? Ecco perché

Sentiamo spesso parlare di, ma in realtà non è raro usare questo termine in modo improprio, o senza la consapevolezza esatta di cosa significhi.Laè fortemente connessa con l’intelligenza, ed è la capacità di ogni persona di sentire le proprie emozioni, esprimerle ed esserne responsabile. Fatta questa piccola premessa, un recente sondaggio condotto da Our World UK Community ha messo in evidenza come ladegliarrivi decisamente più tardi rispetto a quella delle: fra i due generi, infatti, c’è uno scarto di ben 11.Le, in media, raggiungerebbero laa 32, glisolo a 43; inoltre, l’80% delleritiene anche che gliabbiano atteggiamentimente immaturi fino all’età adulta, e che capiti spesso, all’interno di una relazione, di dover essere proprio loro a spronare i partner per assumere altri tipi di atteggiamenti.