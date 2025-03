Internews24.com - Sabatini lancia l’Inter: «Domenica forse si è deciso tutto per lo scudetto»

di RedazioneIl giornalista Sandroha detto la sua sul momento del: le dichiarazioni sui nerazzurri di Simone Inzaghisi è espresso suldi Inzaghi e sulla decisiva vittoria contro l’Atalanta a Bergamo. Il suo commento nel podcast Calcio Selvaggio.LE PAROLE – «Va bene che ci vuole prudenza, ma secondo me Atalanta-Inter e Venezia-Napoli si èlo. Il Napoli doveva vincere, non mi sarei mai aspettato chepotesse vincere con l’Atalanta. La partita di quest’estata l’Atalanta era in difficoltà, in Supercoppa Gasperini fa giocare le riserve,alla fine è venuta fuori la qualità. Il primo tempo che fa Thuram è spaziale, Lautaro certe partite non le sbaglia. Poi cambia anche l’episodio: il gol è arrivato dopo una sosta di 5-6 minuti.