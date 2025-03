Sport.quotidiano.net - Rugby Rovigo, grande festa per i 90 anni della società rossoblù

, 18 marzo 2025 – Alla presenza del vicesindaco e assessore allo sport Andrea Bimbatti, del presidenteFemi CzFrancesco Zambelli e del club managerAndrea Trombini è stato presentato l’evento di domenica 23 marzo, il 90esimo compleannoDelta. La giornata inizierà alle 9.30 con la fase di check-in di tutti i giocatori che parteciperanno alla consegna dei Caps (a chi ha indossato la maglia) che avverrà al Teatro Sociale di. La premiazione terminerà alle 12.30, dopo la quale ci sarà una foto di gruppo in Piazza Vittorio Emanuele II. Dopo il pranzo, presso la Camera di Commercio, ci si sposterà allo stadio Mario Battaglini per assistere alla partita, il derby contro il Petrarca Padova. Alle 15.40, prima del fischio d’inizio, fissato per le 16, un dirigente del Bologna Calcio consegnerà la maglia a, in ricordo del passaggio storico tra i due club.