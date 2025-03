Ilrestodelcarlino.it - Ruba il portafogli a una turista. Presa la borseggiatrice del bus 11

Si sono finti passeggeri, mescolandosi ai tanti frequentatori del bus di linea 11. E sono riusciti così a bloccare una delle ladruncole diventate l’incubo degli utenti del trasporto pubblico. I carabinieri della stazione San Ruffillo hanno arrestato l’altro giorno una ventiquattrenne bulgara, già condannata per fatti analoghi, sorassieme a una complice are undalla borsa di una. I militari dell’Arma hanno deciso di effettuare il servizio a seguito delle numerose segnalazioni arrivate da cittadini rimasti vittime di borseggi proprio a bordo dei bus di quella linea. E così, l’altro giorno, sono entrati in azione, salendo in via Farini a bordo del bus Tper in abiti civili. Subito l’attenzione dei militari della è stata attirata da due ragazze, che si erano sistemate vicino a una passeggera, una cinquantenne svizzera.