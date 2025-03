Ilrestodelcarlino.it - Rossoblù, dietro i gol la società solida

Thiago Motta che ora allena la Juventus sta prendendo appunti su come si gioca a calcio dopo avere visto Bologna-Lazio, vinta dai5-0. Il Bologna di mister Italiano, ereditato da Motta, ha dato lezione di calcio spettacolo ad una grande squadra quale è la Lazio di Marco Baroni. Non so da quanti anni il Bologna non vince 5-0 contro una grande squadra, Giacomo Bulgarelli dall’alto dei cieli è andato in estasi. Niccolò Rocco di Torrepadula Risponde Beppe Boni Pensiero irriverente: chissenefrega di Thiago Motta. Acqua passata, un’epoca finita. Ora le Due torri si godono il Bologna di Vincenzo Italiano che tocca il cielo con un dito al quarto posto ed è già un traguardo raggiunto. Il campionato è ancora lungo e sarà quel che sarà ma intanto il clanha ridato fiducia alla città, riempie lo stadio, fa sorridere i bolognesi che tra bus in ritardo e sempre più costosi, traffico paralizzato e mancanza parcheggi hanno ben poco da ridere.