Rosolini bracciante agricolo muore folgorato mentre fa la doccia

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di, dove Mohamed Fannari, undi 30 anni di origine marocchina, ha perso la vita a causa di una scarica elettrica fatale. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, nell’abitazione del giovane situata in Via Mazzini.Secondo le prime ricostruzioni, Fannari era appena rientrato dopo una giornata di lavoro nei campi e si era recato in bagno per fare una. È stato allora che, a causa di un probabile corto circuito, si è verificata la scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo.A scoprire quanto accaduto e a lanciare l’allarme sono stati i suoi coinquilini, due uomini anch’essi di origine marocchina, che vivevano con lui nell’appartamento. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente e garantire la messa in sicurezza dell’impianto elettrico.