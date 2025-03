Terzotemponapoli.com - Rosa Petrazzuolo: “Napoli, servono gol per sognare”

Un pareggio che sa di occasione persaIltorna da Venezia con un solo punto, un risultato che ha il sapore di un’occasione sprecata. Il pareggio a reti inviolate contro il Venezia pesa nella corsa allo scudetto, soprattutto in un campionato così equilibrato, dove ogni passo falso può fare la differenza. La squadra di Antonio Conte ha avuto diverse opportunità, ma né Raspadori né Lukaku sono riusciti a trovare il guizzo vincente. Anche i cambi nel finale, con Okafor e Simeone, non hanno portato al tanto atteso gol.si è espressa in merito alla situazione.: La necessità di trovare maggiore incisività sotto portaIlcontinua a lavorare su sé stesso, senza fare calcoli. Tuttavia, un aspetto appare chiaro:più gol. Sbloccare subito le partite e concretizzare al meglio le occasioni create è fondamentale per conquistare punti pesanti.