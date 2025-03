Lanazione.it - ’Room-sitter’ che passione: "Ci prendiamo cura delle case per i turisti"

Leggi su Lanazione.it

‘Donne, è arrivato l’arrotino’: lo storico annuncio può andare in pensione, sostituito dal ben più utile e attuale ‘proprietari, è arrivato il room-. Perché con il vertiginoso, quasi incontrollato aumento, nei luoghici,abitazioni trasformate in alloggi per le vacanze, si è creata per i proprietari la necessità di fronteggiare le mille esigenze dei viaggiatori; il room-sitter, ovvero la persona che si prende, costituisce una risposta a questi nuovi bisogni. A creare una nuova professione due giovani, intraprendenti e con le idee molto chiare, Vittorio Marzocchi, di Montepulciano, e Nicole Frusciante, di Sinalunga, entrambi figli del terzo millennio, compagni nella vita e nel lavoro. "Sono laureato in scienze motorie – racconta Vittorio, portavoce della srl che hanno creato il 1 gennaio, molto romanticamente denominata Eramo, anagramma di amore – e durante il lockdown, periodo in cui ci siamo conosciuti, abbiamo studiato molto il fenomenoco.