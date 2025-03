Sololaroma.it - Roma, stagione finita per Hermoso: il futuro appare un rebus

La sosta Nazionali è arrivata anche in casa. I giallorossi hanno battuto con un secco 1-0 il Cagliari nell’ultimo turno di campionato, grazie alla rete di Artem Dovbyk, e si sono rialzati dopo l’eliminazione dall’Europa League. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, con il 4° posto che dista solo quattro punti e che è ora un traguardo alla portata. Per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, i capitolini dovranno prepararsi ad un vero e proprio tour de force che comincerà con la gara con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe monitorando la situazione legata al calciomercato, con uno sguardo che va agli esuberi. Mariodovrebbe infatti far ritorno nella Capitale, in estate.