Roma solo gol pesanti per Dovbyk | l’appoggio dei compagni e il futuro

Artemsta lentamente conquistando la, gol dopo gol. Ranieri lo ha descritto come un centravanti che “vive per il gol”, poco coinvolto nel gioco di squadra ma capace di incidere nei momenti cruciali. E i numeri iniziano a dargli ragione:ha già segnato 10 gol in Serie A, a cui si aggiungono 2 reti in Europa League e 3 in Coppa Italia. Ma la sua importanza non si misuranella quantità, bensì nella qualità dei gol segnati.Quanti punti ha portatoCome scrive il Corriere dello Sport, in ben 8 occasioni è stato lui a sbloccare il risultato, dimostrando una spiccata capacità di entrare subito in partita. Anche quando è partito dalla panchina ha saputo colpire rapidamente, come a Milano in Coppa Italia dopo soli 9 minuti o contro il Como all’Olimpico dopo 36. E non si trattadi tempestività: i suoi gol hanno portato alla10 punti in classifica, di cui 9 in campionato, contribuendo in maniera decisiva alle vittorie contro Genoa, Monza, Udinese e Cagliari, e lasciando il segno anche contro l’Athletic Club.