Roma Ranieri studia l’11 anti Lecce | Shomurodov dal 1??

Per lala sosta Nazionali rappresenta un modo per ricaricare le pile e prepararsi per un cruciale finale di stagione. I giallorossi hanno battuto con un 1-0 di misura il Cagliari e si sono subito rialzati, con una prestazione di attenzione e cinismo. Claudioha ricevuto risposte concrete dai suoi ragazzi, contro un avversario che ha dato il massimo dal punto di vista dell’agonismo. I capitolini proseguiranno la loro rincorsa verso il 4° posto e la prima delle 9 finali sarà quella con il, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Il coach di Testaccio dovrà preparare nel migliore dei modi un incontro estremamente delicato, contro un cliente che venderà cara la pelle. Il tecnico 73enne starebbe delineando lo scacchiere che verrà utilizzato dal 1? minuto, con uno sguardo che va necessariamente al reparto offensivo.