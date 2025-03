Sololaroma.it - Roma, Nelsson convocato dalla Danimarca: il centrale saluta Trigoria

La sosta Nazionali è arrivata e per laè tempo di ricaricare le pile. I giallorossi hanno messo in archivio la vittoria per 1-0 con il Cagliari, grazie alla rete di Artem Dovbyk, e vogliono rimanere su questa strada, che appare oggi più che mai. L’obiettivo 4° posto non è mai stato tanto vicino e può essere raggiunto con un finale di stagione importante. I capitolini inizieranno il loro tour de force con la trasferta contro il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare. Battere i salentini sarà cruciale, seppur l’avversario non vada sottovalutato.Claudio Ranieri ha perso diversi elementi che sono stati chiamati dalle rispettive selezioni. Più nello specifico, si tratta di ben 10 calciatori, con l’undicesimo che si è aggiunto a questa lista solo nella giornata di oggi.