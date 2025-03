Sololaroma.it - Roma, Nakata: “Quando torno i tifosi mi ringraziano per lo Scudetto”

Nella stagione 2000/2001 laconquistò il suo ultimoe tra i giocatori che facevano parte di quella rosa figurava anche Hidetoshi. Il trequartista giapponese ha legato gran parte della propria carriera all’Italia, dove oltre a quella giallorossa ha vestito anche le maglie di Perugia, Parma, Bologna e Fiorentina, anche se il ricordo del Tricolore – per il quale è stato anche decisivo nello scontro diretto con la Juventus realizzando la rete del 2-1 e creando poi i presupposti per il pareggio – resterà per sempre tra i più belli della sua carriera e per il quale ancora viene acclamato.: “Il campionato italiano era il migliore al mondo”In un’intervista concessa al The Athletic, tra i tanti temi toccati,ha parlato del suo arrivo in Italia: “Il Giappone è diverso dall’Italia.