Ilfattoquotidiano.it - Roma, “mio figlio in un’aula speciale per gli alunni con disabilità”: l’Ufficio scolastico fa partire le verifiche

“Miovuole stare in classe con i suoi compagni, non da solo ino con il bidello”. A parlare è la madre di un ragazzo di 16 anni affetto da una forma autistica che da qualche tempo non mette più piede a scuola perché quando ci andava non era trattato come gli altri.Una denuncia-appello fatta attraverso il “Corriere della Sera” alregionale con la speranza che qualcosa si muova. Immediata la reazione della direttrice Paola Sabatini che ha chiesto una relazione ai dirigenti coinvolti e ha scelto nel suo staff persone ben preparate per effettuare un accertamento: “È presto – spiega Sabatini a ilfattoquotidiano.it – per tirare le conclusioni, ma il tema non è l’atteggiamento verso questo ragazzo, ma la modalità di gestione dei ragazzi con. Su questo punto tutti i dirigenti devono sapere che la linea è una sola: quella dell’inclusione”.