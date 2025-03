Sololaroma.it - Roma, futuro da scrivere per Dahl: la decisione in estate

Leggi su Sololaroma.it

Nella scorse sessione estiva di calciomercato laha lavorato tanto in entrata, effettuando però alcuni acquisti che non sono però riusciti a calarsi nell’ambiente giallorosso. Per questo motivo l’avventura dei vari Le Fee e Hermoso è finita già nel mese di gennaio, così come anche quella di Samuel. Il giovane terzino era stato prelevato dal Djurgarden, con i giallorossi che hanno sborsato una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Non avendo però trovato praticamente mai spazio, due mesi fa lo svedese è stato ceduto in prestito al Benfica, dove sta trovando la sua dimensione.I numeri dicon il BenficaLa formazione portoghese ha sempre avuto un occhio di riguardo per giovani talenti ed anche in questo caso starebbe aiutandoa crescere e a mettere in mostra le proprie qualità.