Sololaroma.it - Roma formato Champions, difesa e Dovbyk armi in più: due mesi da all-in

Leggi su Sololaroma.it

Una delusione al mese per lain questo 2025, da quella meno importante ad Alkmaar a gennaio fino ai dolorosissimi ko contro il Milan in Coppa Italia ad inizio febbraio e Athletic Club poco meno di una settimana fa. Scivoloni fisiologici di una squadra che ha però riportato gioia e amore intorno all’ambiente giallorosso, merito di un Ranieri collante perfetto tra tifo e Trigoria, e la stagione non è finita. Dueda all-in attendono i capitolini per provare a centrale un obiettivoLeague che sembrava follia fino a poche settimane fa, e gli aspetti positivi ci sono.Certo, la sfida di Cagliari ha portato in dote i due spinosi infortuni di Dybala e Rensch, con la Joya in particolare costretta a saltare Lecce, Juventus e forse anche il derby, ma ecco tornare al goldopo la prestazione obbrobriosa di Bilbao, e il dibattito si accende: vero è che l’ucraino sembra per larghi tratti delle partite un corpo avulso al resto della squadra, poco utile e, in certi casi, un po’ indisponente, ma alcuni numeri inappuntabili giocano a suo favore.