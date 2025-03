Sololaroma.it - Roma Femminile, sabato sfida al Milan: Spugna a caccia del secondo posto

Entra nel vivo la Poule Scudetto della Serie A, che in questo weekend vivrà un nuovo importante turno, dove a riposare sarà la capolista Juventus. Seppur recuperare il distacco dalle bianconere sembra quasi impossibile, le inseguitrici proveranno ad avvicinarsi, con lacheaffronterà ilper cercare la seconda vittoria consecutiva dopo quella in extremis con l’Inter.Il pareggio settimana scorsa delle nerazzurre proprio nel derby con il, ha fatto si che nonostante il turno di riposo, lasia rimasta ad una sola lunghezza dal. Per la formazione didunque sarà fondamentale trovare i tre punti contro le rossonere per restare in scia dell’Inter, impegnata con la Fiorentina, oppure provare a scavalcarla sperando in un passo falso.