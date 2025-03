Laprimapagina.it - Roma. Confronto tra Stato Maggiore della Difesa e Sindacati Militari: l’USIM evidenzia criticità sull’impiego del personale

Leggi su Laprimapagina.it

Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Centro Alti Studi, l’incontro tra il Capo di, Generale Portolano, e le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra(APCSM). L’appuntamento ha rappresentato un momento disulle esigenze delmilitare.Per l’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) erano presenti il Segretario Generale Francesco Nastasia, i Segretari Nazionali Paolo Fedele e Davide Vescovo, e il Tesoriere Nazionale Salvo Puzzolo.Durante l’incontro,ha espresso apprezzamento per la disponibilità delloall’ascolto, ma ha sottolineato la necessità di rivedere le competenze delle APCSM. In particolare, èposto l’accento sulla mancanza di una regolamentazione chiara in materia di impiego delmilitare, una problematica che sta generando malcontento e disaffezione nei confrontiForza Armata, contribuendo a un preoccupante esodo di professionisti difficilmente arginabile.