Roma blitz antidroga nelle piazze di spaccio | 26 arresti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 marzo 2025 – Sono 26 le persone arrestate nelin corso da questa mattina ae provincia: la vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale dista avvenendo su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia per dare esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica di– Direzione Distrettuale Antimafia.Custodia cautelare in carcere, quindi, nei confronti di 26 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione ai fini di, detenzione e porto illegale di armi e rapina. Sono stati raccolti gravi indizi in relazione all’esistenza di un’importantissima rete del narcotraffico, attraverso cui venivano approvvigionate le più floridedidella Città (Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Quadraro, Cinecittà, Tuscolano, Giardinetti, Primavalle e Casalotti) per un volume d’affari per decine di milioni di euro al mese.