Rock in Roma 2025: Teenage Dream il 28 giugno 2025 all'Ippodromo delle Capannelle

28IppodromoApertura porte: h 18:00Inizio concerto: h 19:00Prezzi dei biglietti:Posto Unico: € 20,00 + € 3,00 DDPBiglietti disponibili dalle ore 13:00 di martedì 18 marzosuin.com e su ticketone.itAintorna la festa che celebra l’atmosfera intramontabile dei primi anni ‘2000: il 28si svolgerà la serata– FABULOUS SUMMER 25.I biglietti sono disponibili da martedì 18 marzo, a partire dalle ore 13:00 suin.com e su ticketone.it.Piace chiamarla “La festa di tutti”, la festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata.e? una festa anni 2000 che vuole ripercorrere quel periodo anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione.