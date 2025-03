Primacampania.it - Roccabascerana: I Carabinieri a tutela degli anziani e dei più deboli

, Avellino – Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comando Provinciale deidi Avellino, domenica 23 marzo 2025, subito dopo la Santa Messa nella chiesa di San Nicola in Tuoro, il comandante della stazione deidi, Luogotenente Antonino Dello Iacovo, terrà un incontro informativo rivolto ai cittadini, con particolare attenzione agli, per sensibilizzarli sulle truffe più comuni.Durante l’incontro, il comandante illustrerà le modalità più frequenti con cui i truffatori cercano di ingannare le persone più vulnerabili, fornendo consigli pratici per riconoscere e prevenire questi raggiri. Sarà sottolineato, inoltre, che nessuna forza di polizia chiede denaro o preziosi e che, in caso di dubbi o sospetti, è sempre possibile contattare il numero unico di emergenza 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.