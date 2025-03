Serieanews.com - Roberto De Zerbi tra Juve e Milan: cosa c’è di vero su questa possibilità clamorosa

Deconteso dantus:c’è didi fronte allache il tecnico dell’Olympique Marsiglia torni in ItaliaDetrac’è disu– SerieAnewsLa sconfitta al Parco dei Principi contro il PSG ha messo fine a ogni speranza di titolo per il Marsiglia. Un sogno che sembrava possibile, ma che ora appare lontano, con un distacco di ben 19 punti dalla vetta. Nonostante questo, il cammino dei ragazzi di Deè stato comunque positivo, e ora l’obiettivo si sposta sulla difesa del secondo posto in classifica.Lontano dalla vetta, il Marsiglia non può permettersi di abbassare la guardia, soprattutto con squadre come il Monaco, il Nizza e il Lione che stanno cercando di superarlo. Un secondo posto che permetterebbe di garantire la qualificazione alla Champions League, un risultato comunque di grande valore.