Metropolitanmagazine.it - Roberta Volpicella, chi è la compagna di Simone Montedoro

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Terminata la relazione con Lara Carnevale madre del primo figlio Matteo, nel 2021ha iniziato una storia con, make up artist che lavora in Rai. Barese, classe 1980, nel 2004 ha frequentato il corso in trucco cinematografico ed effetti speciali. Successivamente lavora al cinema per Rome (2005) e Vito Ballava Con Le Streghe (2007).Chi è ladiNel 2001 l’esordio a teatro sempre nel ruolo di make up artist per lo spettacolo Femminilità. Dal 2006 lavora frequentemente sul piccolo schermo. Tra le trasmissioni alle quali ha lavorato figurano Linea Blu, Super Quark, Affari Tuoi. Riguardo allaValpolicella aveva dichiarato: “Io sono molto istintivo, queste cose non le puoi decidere. E’ stato un incontro straordinario perchè ci siamo proprio lasciati andare, sembravamo due adolescenti.