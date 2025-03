Internews24.com - Robben avvisa il Bayern Monaco: «Inter? Bisogna stare attenti, sanno rendersi molto pericolosi in attacco. Ecco che partita mi aspetto»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex attaccante del, Arjen, ha parlato così in vista dei quarti di finale di Champions League contro l’cettato a margine della Beckenbauer Cup di ieri sera adi Baviera, Arjenha parlato così della stagione del, delle ambizioni Champions League e dei quarti di finale che i bavaresi giocheranno contro l’. Queste le parole della bandiera del calcio olandese e l’avvertimento alla squadra di Vincent Kompany per la gara contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.LA FINALE DI CHAMPIONS IN CASA? – «Una finale nel proprio stadio è qualcosa dispeciale».SULLA PRESSIONE – «È diverso per tutti. Ho sempre amato la pressione. Più grande era la, meglio era».SUI QUARTI DI FINALE CONTRO IL– «Difendonobene, sono una classica squadra italiana che però saestremamente pericolosa in