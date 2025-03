Abruzzo24ore.tv - Rivelazioni shock: arrestato 18enne per istigazione al suicidio di Andrea Prospero

Chieti - Conversazioni online rivelano dettagli inquietanti sulla morte del giovane studente; la famiglia respinge l'ipotesi dele chiede giustizia. La tragica scomparsa di, giovane studente universitario originario di Lanciano, ha assunto contorni ancora più drammatici con l'arresto di un diciottenne romano, accusato dial. Le indagini hanno portato alla luce una serie di chat nelle quali il ragazzo avrebbe incoraggiatoa compiere l'estremo gesto, fornendogli dettagli su come procedere. Secondo quanto emerso, le conversazioni online tra i due giovani erano di natura particolarmente delicata.avrebbe espresso i suoi dubbi e le sue paure riguardo al, ricevendo in risposta incoraggiamenti e istruzioni dettagliate su come portare a termine l'atto.