Riuniti in un solo corpo | la filosofa friulana Arreghini presenta il suo nuovo libro venerdì 21 marzo a Udine

Non sarà una semplicezione, ma un evento speciale, quello organizzato da ADMO Fvg – con il contributo del Consiglio Regionale del Fvg –21, alle 16, e ospitato dalla sala Ajace di palazzo D’Aronco, a. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti.Dopo i saluti di Paola Rugo, presidente di Admo Fvg e l’intervento della dottoressa Donatella Londero, responsabile del registro IBMDR del Fvg, laLidiapresenterà il suo ultimo lavoro: “in un” (edizioni Pragma), volume che riporta un’inedita riflessione sul significato più profondo del trapianto di midollo osseo. Il testo raccoglie le testimonianze di donatori, riceventi e professionisti sanitari, proponendo un’analisi filosofica sul trapianto che va oltre la dimensione medica, esplorando le sue implicazioni umanistiche ed esistenziali: «Questo– ha spiegato Paola Rugo – offre una prospettiva più profonda sull’esperienza di chi vive il trapianto, sia come donatore che come ricevente, ma non: le testimonianze dei professionisti sanitari, che ogni giorno affrontano questa realtà, ci mostrano come sia necessario bilanciare empatia e professionalità in momenti tanto delicati».