Cesenatoday.it - Ritrovarsi insieme per allenare la memoria, per gli over 60 della frazione il laboratorio 'Riattivamente'

Leggi su Cesenatoday.it

L’associazione 'Amici di Casa', organizza un' nelladi Selvapiana a Bagno di Romagna, nella sala parrocchiale in via Chiesina, 1 a Selvapiana. "Ilè dedicato a persone dai 65 anni di età in su, che desiderano trascorrere del.