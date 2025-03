Sport.quotidiano.net - Risultati Ligue 1: Psg al match point per il titolo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Parigi 17 marzo 2025 - Il Paris Saint-Germain sarà campione di Francia per la quarta stagione consecutiva, l'undicesima in tredici anni. Manca ancora l'aritmetica, ma già nella prima gara dopo la pausa i parigini si giocheranno il primoper il trofeo. La squadra di Luis Enrique spegne le residue speranze di rimonta del Marsiglia vincendo con autorità lo scontro diretto del Parco dei Principi e con due punti nelle ultime 8 giornate riusciranno a ottenere il. Accesa invece la lotta Champions League, con i successi di Monaco, Lione e Strasburgo. In zona salvezza non arriva al termine la sfida tra Montpellier e St. Etienne per i disordini causati dai tifosi di casa. L'esito delle partite fine settimana La giornata numero 26 di calcio francese si apre con una sorpresa. Una settimana dopo la sconfitta con il Lione, si ferma nuovamente il Nizza.