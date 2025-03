Sport.quotidiano.net - Risultati Liga: Barcellona vince contro l'Atletico e risponde al successo del Real Madrid

17 marzo 2025 - Una reazione nervosa lanciata dall'uomo di maggior esperienza, a trascinare tutti quei giovani talenti, che già adesso fanno girare la testa ai migliori difensori d'Europa e del Mondo. La giornata numero 28 disi conclude con una rimonta pirotecnica che vale la permanenza al primo posto al, a discapito dell'. I Colchoneros perdono contatto con i Blaugrana e ilnte nella sua trasfertail Villa. In zona Europa continuano areBetis e Maiorca. Continuano a cambiare le gerarchie in zona salvezza: il Valladolid sempre più vicino alla2, mentre ci sono cinque squadre in tre punti per le ultime due posizioni da retrocessione. L'esito delle partite fine settimana Due partite di copertina per Lain questa ventottesima giornata che hanno assegnato punti pesanti nella lotta al titolo.