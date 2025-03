Ilfattoquotidiano.it - Rissa tra genitori alla partita di minibasket: bimbi in lacrime e intervento dei carabinieri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

vengono alle manidi basket per bambini che scoppiano ine, per riportare la calma, arrivano i. È successo domenica 16 marzo al palazzo dello sport di San Vincenzo (Livorno), come riporta Il Tirreno. La finale del torneo di Carnevale dicategoria ‘Scoiattoli’ (in campo cestisti dai 7 ai 9 anni), è finita prima con un parapiglia sugli spalti poi anche all’esterno dell’impianto sportivo al termine della manifestazione.Protagonisti delle scene di violenza alcunidei figli che militano nel Basket Follonica e nella squadra del Rosignano che, dopo offese agli avversari e agli arbitri, sono passati alle vie di fatto. Il parapiglia si è spostato anche all’esterno dell’impianto sportivo e sono state chiamate le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di San Vincenzo e una pattuglia dei