Rissa ai giardini Diaz | due feriti Tre stranieri nella rete della polizia

aidi Macerata, individuati dallai responsabili: si tratta di due uomini di origine kosovara e di un albanese. Nei giorni scorsi la questura di Macerata, al termine delle indagini, ha segnalato alla procura i tre partecipanti alla, che era avvenuta la sera di giovedì scorso, intorno alle 21. In seguito alla colluttazione, i due kosovari erano andati a farsi medicare al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, riportando lesioni giudicate guaribili uno in trenta giorni e l’altro in dieci. Nel corso delle indagini, gli agenti dihanno rivenuto e sequestrato ai due kosovari un’asta metallica con tondini in ferro avvitatilunghezza di 56 centimetri e di uno storditore elettrico. I due, dunque, saranno segnalati anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.