Lanazione.it - Rischio alluvione nell’area pisana. Conti tiene il punto e tira dritto: "Milioni non spesi dalla Regione"

di Gabriele Masiero "Mi risultano diversidi euro giacenti nel bilancio regionale per interventi di mitigazione delidrogeologico. I recenti eventi meteorologici ci suggeriscono azioni rapide e, al netto delle emergenze, è venuto il momento di progettare misure di mitigazione dele di regimazione del cosiddetto reticolo minore, destinando queste risorse a chi ha già oggi le competenze per farlo: il Genio civile e i Consorzi di bonifica". Il sindaco Michelerilancia la sua proposta per la messa in sicurezza del territorio toscano di fronte ai rischi alluvionali che si presentano sempre più spesso. "Piuttosto che abbandonarsi a polemiche - spiega - sarebbe opportuno che ciascuno facesse la propria parte". "Allachiedo, dunque, di progettare questo tipo di soluzioni che permetterebbero, ad esempio, di rendere più sicura anche la sponda sinistra dello Scolmatore - prosegue-.