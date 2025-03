Sport.quotidiano.net - Riprendono gli allenamenti al campo Bartolini. L’Atletico Ascoli già pensa al Città di Isernia

torna al lavoro dopo i tre giorni di riposo concessi da Mister Simone Seccardini in considerazione della pausa del campionato di Serie D. Oggi pomeriggio i bianconeri si ritroveranno al‘Don Mauro’ di Monticelli per iniziare a preparare la sfida di domenica in casa contro ildiSan Leucio, ultimo in classifica. Prima dei tre giorni di relax il tecnico ha comunque sottoposto i suoi ragazzi ad una serie diintensi in vista dello sprint finale. Sette giornate prima della fine del campionato conche proverà a migliorare il sesto posto dello scorso anno e soprattutto i 50 punti conquistati. La classifica vede la compagine del patron Graziano Giordani attualmente al settimo posto con 36 punti con le prime quattro posizioni che sembrano ormai blindate ma con la possibilità di agguantare ancora il quinto posto, distante solo tre punti, che varrebbe i playoff.