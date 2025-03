Internews24.com - Rinnovo Pio Esposito, trovato l’accordo con l’Inter? Pronto un contratto fino al 2030

di RedazionePioconunalper il gioellino classe 2005Era nell’aria da giorni, ma sta per diventare ufficialità: Francesco Pio, talentino di proprietà dela rinnovare il suocon il club nerazzurroal. La grandissima stagione in prestito allo Spezia ha convinto il club nerazzurro a blindare il giovane attaccante, per evitare anche le sirene della Premier League. A riportarlo è Fabrizio Romano sul suo profilo X:??? Inter have agreed on new deal for 20 year old striker Francesco Pio, valid until June.Salary to improve season by season also based on specific targets, aswill sign soon despite interest from Premier League clubs. pic.twitter.com/vRwFkFYJzg— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2025PIO- «haper il nuovodell’attaccante 20enne Francesco Pio, validoa giugno