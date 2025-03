Internews24.com - Rinnovo Inzaghi, l’Inter pianifica il futuro del tecnico. Lo scenario per l’allenatore piacentino

Leggi su Internews24.com

di Redazioneildel. Ecco loche si ipotizza in Viale della Liberazione perIn casa Inter si pensa già aldi. Il club nerazzurro ha tuttoesse e l’intenzione di blindare ilprotagonista, assieme ai suoi ragazzi, di una stagione fin qui ottima. La squadra è infatti in corsa su tutti i fronti e anche il cammino europeo in Champions League sta dando i suoi frutti ed e degno di quello dei top club europei.da quando è arrivato a Milano, sponda nerazzurra ha saputo plasmare la squadra rendendola un gruppo affiatato e capace di farsi rispettare in tutte le competizioni. Guida il campionato e ha strappato la qualifica per i quarti di Champions dunque ci sono tutti i presupposti per prolungare il contratto e in Viale della Liberazione lo sanno bene.